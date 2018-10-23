طيران الأمن يواصل الجهود الإغاثية لمساعدة متضرري إعصار لبان

المواطن - الرياض

تواصل الحكومة السعودية جهودها الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من إعصار لبان على محافظة المهرة, حيث نفذت رئاسة أمن الدولة السعودية ممثلة بطيران الأمن أربعة مهمات إنسانية نقلت فيها 5400 كيلوغرام من المواد الغذائية والأدوية.

وكانت أولى المهام الإنسانية المنفذة من قبل طيران الأمن اليوم (الاثنين)، والتي أقلعت جميعها من مطار الغيظه، نقل وتوزيع 1400 كيلوغرام من المواد الغذائية والأدوية إلى القرى التابعة لمنطقة حات 180 كم شمال الغيظه, فيما كانت ثاني مهماتها نقل وتوزيع 1400 كيلوغرام من المواد الإغاثية إلى حات وادي فوجيت 35 كم غرب حات, حيث أجلت 4 يمنيين وطفلة من حات إلى مطار الغيظه.

وتمثلت ثالث المهام الإغاثية لطيران الأمن نقل 1200 كيلوغرام من المواد الإغاثية وتوزيعها على المتضررين في وادي المسيله والغيل 200 كم غرب الغيظه, ورافق تلك الرحلة مديري الأمن العام والأمن السياسي بمحافظة المهرة وقائد مهمة الدفاع المدني السعودي, وكانت آخر المهام الإنسانية التي أقلعت من مطار الغيظه باتجاه وادي تنهالن، ووادي غبيري، ووادي الدرو التي تبعد 100كم شمال غرب الغيضه, حيث تم توزيع 1400 كيلوغرام من المواد الغذائية.

يذكر أن تلك المهام شهدت مشاركة 20 رجلاً من منسوبي الدفاع المدني السعودي لتنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية وتوزيع المساعدات وإجلاء المتضررين.