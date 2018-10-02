طيران ناس: العرضة وتذاكر العمرة المجانية ترسم فرحة المسنين في يومهم العالمي

نظم طيران ناس الناقل الجوي السعودي، مبادرة اجتماعية للمسنين بدار الرعاية الاجتماعية للرجال في الرياض صباح اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن مبادرات الخدمة والمسؤولية الاجتماعية لطيران ناس.
وتهدف هذه الزيارة، التي شارك فيها منسوبو طيران ناس، إلى رسم السعادة والبهجة على وجوه نزلاء الدار وإدخال الفرحة والتفاؤل إلى قلوبهم بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، حيث تم تقديم تذاكر سفر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة استجابة لرغبتهم.
وبهذه المناسبة، أكد مدير عام الاتصال المؤسسي، والمتحدث الرسمي لطيران ناس أحمد المسيند أن الهدف من هذه الزيارة هو التواصل مع هذه الشريحة الغالية التي كان لها الأثر في فترة من عمرها برسم مستقبل جيل كامل.
وأضاف المسيند: “أن هذه الزيارة، التي تزامنت مع اليوم العالمي للمسنين، جاءت لتعزيز أجواء التواصل مع هذه الفئة تقديراً لدورهم الفعال وأهميتهم في حياتنا كجيل صاعد”.
وأوضح أن هذه الخطوة، التي تندرج في إطار المسؤولية الاجتماعية لطيران ناس، وهي محاولة لتجسيد قيمة بر الوالدين ومعرفة جميلهم، ونوه إلى الأثر الجميل على منسوبي طيران ناس وهم يرسمون الفرحة مع كبار السن حيث شاركوهم في رقصة العرضة التي قدمت للمسنين مع بعض من مظاهر التراث السعودي القديم.
يذكر أن هذه المبادرة تأتي كجزء مكمل للنشاطات التي يقوم بها طيران ناس من أجل تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمع والمساهمة بشكل فعال في تحقيق رؤية المملكة 2030.