طيران ناس: العرضة وتذاكر العمرة المجانية ترسم فرحة المسنين في يومهم العالمي

المواطن - الرياض

نظم طيران ناس الناقل الجوي السعودي، مبادرة اجتماعية للمسنين بدار الرعاية الاجتماعية للرجال في الرياض صباح اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن مبادرات ‏الخدمة والمسؤولية الاجتماعية لطيران ناس.

وتهدف هذه الزيارة، التي شارك فيها منسوبو طيران ناس، إلى رسم السعادة والبهجة على ‏وجوه نزلاء الدار وإدخال الفرحة والتفاؤل إلى قلوبهم بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، حيث تم تقديم تذاكر سفر إلى مكة المكرمة ‏لأداء مناسك العمرة استجابة لرغبتهم.

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وبهذه المناسبة، أكد مدير عام الاتصال المؤسسي، والمتحدث الرسمي لطيران ناس أحمد المسيند أن الهدف ‏من هذه الزيارة هو التواصل مع هذه الشريحة الغالية التي كان لها الأثر في فترة من عمرها برسم مستقبل ‏جيل كامل.‏

وأضاف المسيند: “أن هذه الزيارة، التي تزامنت مع اليوم العالمي للمسنين، جاءت لتعزيز أجواء التواصل مع ‏هذه الفئة تقديراً لدورهم الفعال وأهميتهم في حياتنا كجيل صاعد”.‏

وأوضح أن هذه الخطوة، التي تندرج في إطار المسؤولية الاجتماعية لطيران ناس، وهي محاولة لتجسيد قيمة ‏بر الوالدين ومعرفة جميلهم، ونوه إلى الأثر الجميل على منسوبي طيران ناس وهم يرسمون الفرحة مع كبار السن حيث شاركوهم في ‏رقصة العرضة التي قدمت للمسنين مع بعض من مظاهر التراث ‏السعودي القديم.‎

يذكر أن هذه المبادرة تأتي كجزء مكمل للنشاطات التي يقوم بها طيران ناس من أجل تعزيز ‏مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمع والمساهمة بشكل فعال في تحقيق رؤية المملكة 2030.‏