طيران ناس يشارك في اليوم العالمي للمعلم على طريقته الخاصة

المواطن - الرياض

تفاعل طيران ناس مع اليوم العالمي للمعلم، عبر نشر رسالة شكر من منسوبيه إلى معلميهم.

ودشن طيران ناس وسمًا باسم “شكرًا معلمي”، ناشرًا خلاله صورًا لبعض منسوبيه وهو يُبشرون معلميهم بعملهم، فمنهم من أصبح مهندس طيران وآخر مضيف جوي، وأيضًا مساعد طيار.

اليوم العالمي للمعلم يحتفل به سنويًا في 5 أكتوبر من كل عام، وذلك منذ 1994، للإشادة بدور المعلمين حول العالم.

ويهدف اليوم العالمي للمعلم إلى تعبئة الدعم وللتأكد من أن احتياجات الأجيال القادمة سيوفرها المعلمين بكفاءة، حيث تحتفل أكثر من 100 بلد حول العالم بهذا اليوم.

ويعود الفضل في الانتشار السريع والوعي العالمي بهذا اليوم إلى منظمة إديوكشن إنترناشونال

ويهدف اليوم العالمي للمعلم للتذكير اتخاذ موقف لأجل مهنة التدريس وتوفير التدريب الملائم، والتنمية المهنية المستمرة، وحماية حقوق المعلمين.

ويلفت اليوم العالمي للمعلمين الانتباه إلى الحاجة رفع مكانة مهنة التعليم ليس لأجل المعلمين والتلاميذ فحسب، ولكن لأجل المجتمع والمستقبل ككل بما يمثل إقرارًا بالدور الذي يضطلع به المعلمون في بناء المستقبل.

