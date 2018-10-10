طيران ناس يطلق رحلات مباشرة من الدمام إلى دبي وعرعر

المواطن - الدمام

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن إطلاق رحلات مباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى كل من دبي وعرعر، وذلك في إطار خطته التوسعية لشبكة وجهاته الدولية والداخلية لعام 2018م.

وأوضح طيران ناس أنه سيبدأ أولى رحلاته اعتباراً من الاثنين 25 صفر 1440هـ الموافق 5 نوفمبر 2018، برحلات مباشرة بين مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار دبي بمعدل رحلة يومية، وتعزيز تواجده في المنطقة الشمالية بتسيير رحلات مباشرة بين الدمام وعرعر بواقع رحلتين أسبوعيًّا في يومي السبت والخميس.

ويأتي هذا التوسع الجديد في شبكة طيران ناس الدولية والداخلية في إطار جهودها لتلبية الطلب المتزايد على تلك الوجهات، ومواكبة للخطط الاستراتيجية للتوسع في عام 2018 وتعزيز الحضور في سوق الطيران الداخلي والدولي من خلال الوصول للعديد من الوجهات التي يحتاجها ضيوف طيران ناس.

وأوضح طيران ناس أنه بإمكان الضيوف المسافرين حجز رحلاتهم في الوقت الحالي إلى تلك الوجهات الجديدة من خلال جميع قنوات الحجز لطيران ناس، سواء من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234 .