عائض القرني: افرح أنك بقيت على قيد الحياة يوماً واحداً

عائض القرني: افرح أنك بقيت على قيد الحياة يوماً واحداً

2018/10/11
الساعة 11:32 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شدد الشيخ الداعية عائض القرني على ضرورة تجديد التفكير، والتفكر في عظمة الباري وخلقه.

وتابع القرني: “تفكر في معاشك ومعادك وفيما يجب عليك، واجلس وحدك دقائق، وحاسب نفسك، وتذكر ذنوبك، وتُب إلى ربك؛ لأنك إذا بقيت في زحام الناس وضوضاء البشر فلن يجتمع فكرك وتبقى بعيداً عن الصواب”.

وأضاف القرني: “افرح أنك بقيت على قيد الحياة يوماً واحداً؛ ففي هذا اليوم تزرع حسنات، وتؤدي صلوات، وتُقدم صدقات، فأنت الرابح الفائز، فاغتنم كل دقيقة فإنها لن تعود”.


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