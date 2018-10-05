عائض القرني: شكرًا معلمي ومعلمتي أنتم نجوم في ليل حياتنا

المواطن - الرياض

وجه الشيخ الداعية عائض القرني الشكر لمعلميه ومعلماته، في اليوم العالمي للمعلم.

وقال عائض القرني: شكرًا لمن علّمني ولو حرفًا، شكرًا لمن رفع عنّي الجهل ولو بكلمة، شكرًا لمن أقام لساني، وعمّر بذكر الله جناني.

وأضاف: شكرًا لمن علّمني كيف أكتب، وكيف أخطب، وكيف أحسب، وكيف أقرأ، رضي الله عنك أيها المعلم والمعلمة، أنتم نجوم في ليل حياتنا الطويل.

اليوم العالمي للمعلم يحتفل به سنويًّا في 5 أكتوبر من كل عام، وذلك منذ 1994، للإشادة بدور المعلمين حول العالم.

ويهدف اليوم العالمي للمعلم إلى تعبئة الدعم وللتأكد من أن احتياجات الأجيال القادمة سيوفرها المعلمين بكفاءة، حيث تحتفل أكثر من 100 بلد حول العالم بهذا اليوم.

ويعود الفضل في الانتشار السريع والوعي العالمي بهذا اليوم إلى منظمة إديوكشن إنترناشونال.

ويهدف اليوم العالمي للمعلم للتذكير اتخاذ موقف لأجل مهنة التدريس وتوفير التدريب الملائم، والتنمية المهنية المستمرة، وحماية حقوق المعلمين.

ويلفت اليوم العالمي للمعلمين الانتباه إلى الحاجة رفع مكانة مهنة التعليم ليس لأجل المعلمين والتلاميذ فحسب، ولكن لأجل المجتمع والمستقبل ككل بما يمثل إقرارًا بالدور الذي يضطلع به المعلمون في بناء المستقبل.