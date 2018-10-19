عائض القرني: من ركب سفينة الوطن فعليه أن يدافع عنه بالغالي والنفيس

المواطن - الرياض

أكد الشيخ الداعية عائض القرني أن من ركب في سفينة الوطن فعليه أن يتقي الله ويدافع عنه بالغالي والنفيس.

وشدد القرني على أن الدفاع عن الوطن واجب، وحمايته شرف، والحفاظ على أمنه أمانة، داعيًا: “اللهم احفظ بلادنا، ووفّق قيادتنا، وادحر عدونا”.

وتابع عائض القرني: “نحن السعوديين سنُدافع عن وطننا بالنفس والنفيس، وبالدماء والأرواح، ولن نسمح لأي مُتربص، ولا حاسد، ولا حاقد، أن يمسّ أمننا ولا استقرارنا ولا قيادتنا بسوء، فنحن الأقوى، والنصر لنا، والله معنا؛ لأن بلادنا أرض القداسة، ومهبط الوحي، ومولد الرسالة”.

واستكمل القرني: “وطننا أمانة في رقابنا، ومن باع وطنه فقد باع دينه، وخان أمانته، وأفسد ضميره، لا حياد في حُب الوطن، ولا صمت حينما يقصده مُتربص، أو يهاجمه عدو، فكيف إذا كان الوطن مُتنزّل الوحي الجليل، وأرض صاحب الغرّة والتحجيل، ومهبط جبريل؟!”.