عائض القرني يقدم أعظم حل لضيق الصدر

المواطن - الرياض

أكد الشيخ الداعية عائض القرني أن أعظم حل لضيق الصدر هو الصلاة، كما قال سبحانه {وَلَقَدْ نعلم أنك يضيق صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ}.

وتابع القرني أن الحل كان {فسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ}، مشددًا على أنه هو الحل الصحيح.

وتساءل القرني: لماذا ترى من الليل سواده، ولا تشاهد حُسن القمر والنجوم؟! لماذا تشكو لسع النحل، وتنسى حلاوة العسل؟!

وتابع: نفسك كالسائل الذي يلون الإناء بلونه، فإن كانت نفسك راضية سعيدة رأيت السعادة والخير، وإن كانت ضيقة متشائمة رأيت الشقاء والشر.