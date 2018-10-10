عائض القرني يقدم أعظم حل لضيق الصدر

عائض القرني يقدم أعظم حل لضيق الصدر

2018/10/10
الساعة 12:37 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الشيخ الداعية عائض القرني أن أعظم حل لضيق الصدر هو الصلاة، كما قال سبحانه {وَلَقَدْ نعلم أنك يضيق صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ}.

وتابع القرني أن الحل كان {فسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ}، مشددًا على أنه هو الحل الصحيح.

وتساءل القرني: لماذا ترى من الليل سواده، ولا تشاهد حُسن القمر والنجوم؟! لماذا تشكو لسع النحل، وتنسى حلاوة العسل؟!

وتابع: نفسك كالسائل الذي يلون الإناء بلونه، فإن كانت نفسك راضية سعيدة رأيت السعادة والخير، وإن كانت ضيقة متشائمة رأيت الشقاء والشر.


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