عائض القرني يوضح الفارق بين الناجحين في الحياة والآخرين

المواطن - الرياض

أكد الشيخ الداعية عائض القرني أن الذين نجحوا، وأفلحوا، وأنتجوا، وأنجزوا، وسعدوا في الدنيا والآخرة، بشر مثلنا، ولكنهم أحسنوا الظن بربهم.

وقال القرني: إن هؤلاء فكّروا بإيجابية، وتوكلوا على الله، وعملوا، وجدّوا، واجتهدوا، ناصحًا بقوله: “افعل فعلهم، تكن مثلهم”.

ونصح القرني بقوله: “بدل أن تحمل غُددًا سامة من الحقد الدفين، والحسد، والكراهية، والبغضاء للناس، تخلّص من هذا الوباء، واغسل قلبك بماء الإحسان، والبر، والعفو، والصفح، تجد الأمن والسكينة في الدنيا، وتدخل جنة عرضها السماوات والأرض في الآخرة”.

وختم داعيًا: “عفا الله عنّا وعن جميع المُسلمين والمُسلمات”.