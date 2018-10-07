عائلة خاشقجي: دول لديها أجندة خبيثة تستغل القضية.. ونثق في مساعي المملكة

المواطن - الرياض

أكدت عائلة المواطن المختفي جمال خاشقجي أن هناك محاولات من بعض الدول التي لديها أجندة خبيثة في استغلال قضيته.

وشددت عائلة خاشقجي على ثقتها بمساعي حكومة المملكة، والإجراءات التي تتخذها في قضية ابنهم المفقود، والجهود السعودية المبذولة في تلك القضية.

وأكد معتصم خاشقجي، الذي رأس اجتماعاً للعائلة في مدينة جدة أن العائلة تجري تنسيقاً مع الحكومة السعودية لكشف غموض اختفاء خاشقجي.

وقال معتصم خاشقجي “نحن نعرف أهداف الذباب الإلكتروني والأبواق المسعورة التي تهاجم الوطن لأهداف سيئة، ونقول لهؤلاء اصمتوا خاب مسعاكم وخابت نواياكم”، وفقا للعربية نت.

وتبرأ معتصم من الجهات والأشخاص الذين يسيسون الموضوع ويستخدمون اسم جمال والعائلة لتمرير أجندتهم المريضة.

وأضاف أن هذا الكلام لا ينطلي علينا ولم نكن ولن نكون أداة في يد أحد، ونحن ولاؤنا لحكامنا ودولتنا، والسعوديون جميعاً ولاؤهم لوطنهم.

وأكد معتصم خاشقجي على أن المدعوة خديجة التي تروّج أنها خطيبة جمال ليست معروفة للعائلة، وليست خطيبته من الأساس.

وقال: “لا نعرفها ولا نعرف من أين جاءت ولا تمت للعائلة بصلة، وقد تكون أحاديثها وحضورها لتمرير أجندة خاصة بها”.

يذكر أن السلطات السعودية سارعت، بإرسال وفد أمني ومحققين إلى إسطنبول، للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي وهو ما يؤكد حرص المملكة على بذل كل جهودها كما هي دائما لمتابعة حالة مواطنيها في الخارج، ولا تقبل بأي مزايدة على جهودها في هذا الشأن.