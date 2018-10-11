عابد يحصد فضية العربي الكويتي للمبارزة

المواطن - الرياض

حقق فيصل عابد، لاعب المنتخب السعودي للمبارزة، الميدالية الفضية في بطولة نادي العربي الكويتي (المفتوحة) للمبارزة، التي اختتمت أمس في صالة نادي العربي في الكويت، بعد خسارته أمام لاعب المنتخب الكويتي فيصل اشكناني بنتيجة 15/14.

وكان اللاعب فيصل عابد قد تصدر ترتيب مجموعته الأولية، قبل أن يصل إلى المباراة النهائية، ليحقق المركز الرابع في الترتيب العام الذي شارك فيه 53 لاعباً.

وسيلتحق اللاعب في بعثة المنتخب السعودي الأحد المقبل للمغادرة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، للمشاركة في البطولة الآسيوية تحت 23 سنة.

الجدير بالذكر أنها الميدالية رقم 18 التي حصدها المنتخب السعودي للمبارزة على الصعيد العربي والآسيوي والخليجي منذ بداية عام 2018.