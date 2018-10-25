عادة الاتحاد الإيجابية أمام الهلال تصطدم بتراجع مستواه

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والهلال التي ستنطلق، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مباراة الاتحاد والهلال في الجولة السابعة، وسط حضور جماهيري كبير لمساندة الفريقين في الكلاسيكو، أملًا في انتزاع نقاط اللقاء الثلاث والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالعميد يملك رقمًا مميزًا أمام الزعيم في مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك قبل مباراة الاتحاد والهلال اليوم.

وقبل مباراة الاتحاد والهلال اليوم، أوضحت “أوبتا”، أن الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم فاز على العميد مرة واحدة فقط خلال آخر 6 لقاءات جمعت الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز النمور 3 مرات، وانتهت مواجهتين بالتعادل.

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم أمام منافس في بطولة الدوري السعودي للمحترفين أكثر من خسارته أمام العميد، حيث تغلب عليه 5 مرات من قبل، ويأمل النمور العودة إلى طريق الانتصارات خلال مباراة اليوم في الجولة السابعة.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين فقط، وذلك قبل مباراة الاتحاد والهلال اليوم، حيث تعادل في مباراتين وخسر 4 مواجهات.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الاتحاد والهلال اليوم، برصيد 15 نقطة، ولديه لقاء مؤجل أمام فريق الاتفاق.