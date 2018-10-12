عادة السعودية في المباراة الافتتاحية بالرياض تصطدم بقوة البرازيل

المواطن - مروة نبيل

ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة المرتقبة التي ستجمع السعودية ضد البرازيل في بطولة سوبر كلاسيكو، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويُعد ملعب جامعة الملك سعود رابع الملاعب التي يخوض فيها منتخب السعودية الأول لكرة القدم مبارياته الدولية في مدينة الرياض، ويأمل الأخضر أن يكون فأل خير أمام البرازيل، التي تتسلح بالقوة الضاربة بقيادة نيمار دا سيلفا.

واعتاد منتخب السعودية الأول لكرة القدم على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الافتتاحية على ملاعب العاصمة الرياض، وهو ما يسعى لتكراره في مباراة البرازيل اليوم ببطولة سوبر كلاسيكو.

وفازت السعودية على تونس في مباراة الأخضر الافتتاحية على ملعب الصائغ، كما تغلب المنتخب الوطني على نظيره عمان بهدفين دون رد، في أول مباراة يخوضها على ملعب الملك فهد الدولي.

وتعادل منتخب السعودية الأول لكرة القدم مع نظيره الكويتي بهدفين لكل منهما، في مباراته الأولى على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ولعبت السعودية في 3 ملاعب بالعاصمة الرياض؛ وهي ملعب الصائغ الذي احتضن مباراتين، فاز في لقاء وخسر في آخر، ولعب على ملعب الأمير فيصل بن فهد، 54 مباراة تمكن من الفوز في 24 مواجهة، وخسر 15 مرة وتعادل في مثلهما.

ويُعتبر ملعب الملك فهد الدولي، أكثر ملاعب الرياض التي احتضنت مباريات منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حيث خاض الأخضر عليه 77 لقاء، فاز 44 مرة، وخسر 18 مباراة، وانتهت 15 مواجهة بالتعادل.