عادة سيئة وراء انسداد معدتي طفلتين بأبها

المواطن.حسن عسيري .أبها

تمكن فريق طبي جراحي مختص في مستشفى أبها للولادة والأطفال، من إنهاء معاناة طفلتين مع انسداد المعدة والآلام الشديدة التي كانت تصاحبها.

وفي التفاصيل فقد استقبل المستشفى طفلتين في أوقات مختلفة إحداهما عمرها ٤ سنوات والأخرى عمرها ٨ سنوات؛ وكانتا تعانيان من انسداد في المعدة والآم مزمنة، وترجيع مصحوبة بنقص في الشهية أدت إلى تراجع في وزنيهما وضعف الحالة العامة لكل منهما.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أنه وبعد استكمال الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، تبين للفريق الطبي المشرف على الحالات وجود كتلة من ” شعر الرأس” في المعدة بسبب ما دأبتا عليه من سحب وابتلاع شعر رأسيهما على مدار سنوات مما أدى لتراكم الشعر في المعدة ككتلة أخذت شكل المعدة “حيث إن الشعر لا يهضم”.

وأوضح آل شايع أنه تقرر عمل تدخل جراحي لكل حالة، تم من خلاله استخراج كتل الشعر المتماسكة بنجاح ، ليتحسن وضع الطفلتين وكذلك تحسن عملية الهضم في القناة الهضمية، وبعد استقرار الحالتين وتحسنها تم إخراج الطفلتين وهما بصحة جيدة.

بدوره قدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور علي مستور شكره لمدير عام الشؤون الصحية بعسير خالد بن عايض عسيري على دعمه المتواصل للمستشفى، وحرصه الدائم بتقديم خدمة نوعية مما يسهم في التحسن المستمر للخدمة الصحية التي يتلقاها المستفيد .

من جانبه أهاب المشرف على جراحة الحالتين ورئيس قسم جراحة الأطفال الدكتور عبدالله الهلال الغامدي بالأسر وأولياء الأمور بتتبع هذا السلوك الخاطئ ومعالجته نفسياً وطبياً فور ملاحظته على الأطفال، مؤكداً أن طفلة الأربع سنوات بدأت ببلع الشعر من عمر السنتين وهذه تعد حالة نادرة جداً عالمياً لصغر سنها .