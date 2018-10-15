عاصفة ترابية تضرب الرياض لمدة 5 ساعات

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار شبه الانعدام في الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، حيث بدأت الحالة في تمام الـ11 مساء اليوم الاثنين وتنتهي في الساعة الـ4 من صباح يوم غد الثلاثاء.

وفي جازان، حذرت الأرصاد من هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار حتى الساعة الـ1 صباح الثلاثاء.