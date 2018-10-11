عامل المصنع يقتل مسنة لسرقة 4 آلاف ريال

المواطن - القاهرة

ظن إيهاب عامل مصنع البلاستيك أن المسنة التي راقبها لعدة أشهر لأجل سرقتها تمتلك ثروة طائلة يمكن أن تحل له كل مشاكله وتنهي معاناته اليومية مع صاحب العمل لكن حين أقدم على جريمته اكتشف أن ليس كل ما يلمع ذهباً.

إيهاب معوض شاب مصري تورط في جريمة سرقة ولتغطية جريمته كان لا بد له أن يقتل الضحية المسنة التي تعيش بمفردها في مدينة السلام شرق القاهرة لكن الصدمة الحقيقية حين وجد أن كل ما تملكه هو 18500 جنيه مصري أي ما يعادل 4 آلاف ريال سعودي.

ترجع الواقعة لتلقي قسم شرطة السلام، بلاغاً من نجلة المجني عليها، بعثورها على والدتها مقتولة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن الغرض من القتل هو سرقة المبلغ الموجود بالشقة، وبتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه إيهاب معوض، عامل بمصنع بلاستيك، تسلل لشقة المجني عليها بعد تأكده من خروج نجلتها وأن المجني عليها بمفردها، وسرق مبلغ 18552 جنيهاً، وعندما شعرت المجني عليها بوجود المتهم خنقها وضربها بآلة حادة على رأسها وفر هارباً ليتم القبض عليه وتحويله للنيابة التي تولت التحقيق.