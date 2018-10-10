عبدالعزيز الجبرين يواصل تدريباته الخاصة

المواطن - مروة نبيل

واصل نجم وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالعزيز الجبرين، تدريباته الخاصة برفقة الجهاز الطبي، مساء اليوم الأربعاء.

ويشعر نجم خط وسط الأخضر، عبدالعزيز الجبرين، بآلام في العضلة الضامة؛ ما دفع الجهاز الطبي لوضع برنامج تدريبي خاص له، أملًا في شفائه سريعًا، والمشاركة في منافسات بطولة سوبر كلاسيكو.

ويستعد المنتخب السعودي الأول بقيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، للمشاركة في بطولة سوبر كلاسيكو، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس أمم آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات.

ومن المُقرر أن تنطلق منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، والتي تدخل ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يوم غد الخميس، بمشاركة منتخبات السعودية، الأرجنتين، البرازيل والعراق.

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البرازيلي، بعد غد الجمعة، على إستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، ثم يلعب مع العراق، يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، في الملعب ذاته.