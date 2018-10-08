عبدالغني بطل آسيا قبل ولادة هؤلاء

المواطن - طارق سعد

يتزامل حسين عبدالغني في معسكر الأخضر الحالي مع 5 لاعبين وُلدوا بعد تتويجه مع المنتخب السعودي بطلاً لآسيا في الإمارات 1996.

وولد كل من أيمن الخليف ومحمد اليامي وامين بخاري وعبدالرحمن غريب عام 1997، بينما يُعد هارون كمارا أصغر لاعبي الأخضر الحالي حيث وُلد في عام 1998.

يٌذكر أن المدرب البرازيلي زي ماريو استدعى حسين عبدالغني للعب مباراته الدولية الأولى في مسيرته الأسطورية ضد زامبيا ودياً في 19 سبتمبر 1996 وهو لم يتجاوز الـ20 عاماً وفاز الأخضر حينها بهدفين لهدف على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ومن المنتظر أن يقود عبدالغني صفوف الأخضر في مواجهتي العراق والبرازيل الوديتين لحساب الدورة الرباعية التي تستضيفها السعودية، ضمن المرحلة الثانية من استعدادات الأخضر لكأس آسيا 2019 في الإمارات.