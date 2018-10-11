عبدالغني: سعيد بالعودة للأخضر.. والمنتخب سيستفيد من الرباعية

المواطن - مروة نبيل

أعرب النجم حسين عبدالغني عن سعادته بالعودة إلى صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، والمشاركة في منافسات بطولة سوبر كلاسيكو.

وأكد حسين عبدالغني أنه ما زال لديه الكثير ليُقدمه خلال الفترة المقبلة، وتابع نجم الأخضر تصريحاته قائلًا: “المنتخب السعودي سيستفيد من البطولة الرباعية بشكل كبير”.

وقدم قائد الأخضر خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية والبرازيل الذي عُقد، اليوم الخميس، الدعوة إلى الجماهير لحضور منافسات البطولة.

وانطلقت منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، مساء اليوم الخميس، بمباراة المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم ونظيره العراقي، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البرازيلي، يوم غد الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، ثم يلعب مع العراق، يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، في الملعب ذاته.