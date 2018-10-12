عبدالله الحمدان .. القناص الذي تفتقده تشكيلة الأخضر

المواطن - مروة نبيل

لمع اسم عبدالله الحمدان مع الأخضر تحت 19 عامًا خلال الفترة الماضية، ما دفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ لمطالبة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي بضمه إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ورغم صغر سن عبدالله الحمدان حيث إنه من مواليد سبتمبر عام 1999، إلا أنه أثبت وجوده بعد تألقه اللافت مع المنتخب السعودي للشباب، خلال استعداداته للمشاركة في منافسات بطولة كأس أمم آسيا التي ستنطلق بعد أيام في إندونيسيا.

وخاض عبدالله الحمدان تجربة احترافية في صفوف سبورتنغ خيخون، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من نادي الشباب، بدعم من الهيئة العامة للرياضة، وتألق اللاعب مع فريقه الإسباني، حيث سجل 4 أهداف وقام بصناعة هدفين.

وتلقى عبدالله الحمدان أكثر من عقد احترافي بعد لعبه في صفوف سبورتنغ خيخون الإسباني، إلا أنها لم تُكلل بالنجاح، ليستمر في نادي الشباب، ويتألق مع المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، أملًا في خوض تجربة جديدة وتمثيل الأخضر الأول.

ويلقى عبدالله الحمدان دعمًا كبيرًا من الجماهير والنقاد الرياضيين، بجانب تركي آل الشيخ الذي يُسانده باعتباره موهبة مميزة تستحق الفرصة، لذلك ناشد بيتزي بمنحه فرصة اللعب في الأخضر، مستشهدًا بالنجم محيسن الجمعان الذي شارك وهو في سن الـ16.

ويحتاج بيتزي إلى مهاجم قناص يستغل الفرص لتسجيل الأهداف وحسم المباريات، وسيكون عبدالله الحمدان هو الحل الأمثل لهذه المشكلة، حيث إنه يملك سجلًا تهديفيًا مميزًا مع نادي الشباب والمنتخب السعودي، ويتميز بالسرعة وقوة الالتحامات.