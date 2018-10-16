عبدالله الحمدان في الأخضر.. مطلب رسمي وجماهيري

المواطن - مروة نبيل

يلقى عبدالله الحمدان دعمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية سواء على الصعيد الرسمي أو الجماهيري، من أجل الانضمام إلى صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ويتألق عبدالله الحمدان بشكل لافت مع المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، وسجل هدفي الفوز على إندونيسيا مؤخرًا، في إطار استعدادات الأخضر للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا التي ستنطلق بعد يومين.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ بمستوى عبدالله الحمدان خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه موهبة يُراهن عليها، وطالب المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي بضمه إلى صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وبعد مباراة الأخضر والعراق بالأمس في سوبر كلاسيكو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، عاد تركي آل الشيخ مُجددًا وتمنى ضم عبدالله الحمدان وهارون كمارا إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ولم يقتصر دعم عبدالله الحمدان على تركي آل الشيخ والنقاد الرياضيين فقط، بل طالبت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بضرورة ضم بيتزي للمهاجم الشاب المتألق إلى الأخضر.

وقال سلطان البلطان عبر “تويتر”: ” عبدالله الحمدان مهاجم المنتخب في الإمارات ٢٠١٩”، وكتب آخر: ” عبدالله الحمدان المهاجم متى ما حافظ على نفسه وطور موهبته بيكون المهاجم الأول في السعودية ..”.

وكتب خالد العكيل: “نجم الـخضر السعودي والشباب عبدالله الحمدان يستاهل كُل هذا الاهتمام والتشجيع من المسؤولين في الرياضة السعودية والجمهور الرياضي عامة”.

وتابع الإعلامي عبدالمحسن الجحلان: “ما شاء الله ..عبدالله الحمدان يسجل هدفا بطريقة مميزة.. هذا اللاعب سيكون له شأن كبير إذا حافظ على نفسه .. الحمدان والده حامي عرين الشباب سابقًا عبدالرحمن الحمدان”.