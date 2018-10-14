عبدالله بن بندر يناقش تسريع آليات اعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني

المواطن - مكة المكرمة

رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل جرى خلاله استعراض خطط الوزارة المستقبلية في المنطقة.

وناقش الاجتماع الذي حضره أمينا العاصمة المقدسة وجدة تطوير سُبل وآليات التعاون بين وزارة الإسكان والأمانات بغية توسع الوزارة في مشاريعها وتنويع منتجاتها في مكة المكرمة وجدة بما يضمن ملاءمة رغبات المستفيدين.

وتخلل الاجتماع استعراض تسريع آليات عمل الأمانات فيما يخص اعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات، وهي الخطوة التي تسبق تسليم المواقع للإسكان تمهيداً لتحويلها لمنتجات سكنية متنوعة يستفيد منها أبناء المنطقة ومحافظاتها.

وبحسب العرض فإن جهود وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات تتكامل ضمن “برنامج الإسكان” الذي يعتبر أحد برامج رؤية المملكة 2030 وتتكامل فيه 16 جهة حكومية لإزالة العقبات وتسهيل الإجراءات لخدمة كافة فئات المجتمع ورفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك عبر توفير حلول سكنية للأسر السعودية، وسيتم من خلال البرنامج تنفيذ العديد من المبادرات التي تُقدم حلولاً سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم.