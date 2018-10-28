عبدالله بن زنان: النصر تقدم باحتجاج لحفظ حقوقه وموقفنا قوي

المواطن - محمد سمعه

أعلن عبدالله بن زنان مدير المركز الإعلامي في نادي النصر، أن العالمي سيتقدم باحتجاج إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد مشاركة اللاعب عبدالله كنو مع ناديه الفيحاء في مباراة النصر.

وقال بن زنان عبر حسابه الرسمي في تويتر: حفاظًا على حقوق نادي النصر قامت الإدارة برفع خطاب احتجاج رسمي بناء على مستجدات ومعلومات لم تكن متاحة سابقًا.

وأضاف بن زنان: وفي الوضع النزيه والحيادي موقف العالمي قوي جدًا.. والله الموفق.

وجاء اعتراض النصر على مشاركة اللاعب عبدالله كنو مع الفيحاء، بسبب حصوله على 3 إنذارات صفراء خلال مباريات الهلال والاتفاق والوحدة، مما يمنع مشاركته أمام النصر.