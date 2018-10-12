عبد الكريم المنصور مشرفًا عامًا على الكرة بالعالمي

المواطن - مروة نبيل

أصدر رئيس نادي النصر، سعود آل سويلم قرارًا بتكليف عضو مجلس الإدارة، عبد الكريم المنصور مشرفًا عامًا على الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في منافسات الموسم الرياضي الحالي سواء في كأس دوري الأمير محمد بن زايد للمحترفين، أو كأس زايد للأندية الأبطال.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن زايد للمحترفين برصيد 15 نقطة، من الفوز في أول 5 جولات بالمسابقة المحلية.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد فوزه على الجزيرة الإماراتي ذهابًا بنتيجة 2/1، وإيابًا برباعية مقابل هدف.