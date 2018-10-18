عجلة الدوري تعود للدوران: القادسية ضيفاً على الحزم .. والفيحاء يتربص بالوحدة

المواطن - الرياض

تُستأنف اليوم الخميس منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءين ضمن الجولة السادسة، بعد توقف دام لـ16 يوماً بسبب أيام الفيفا، والتي استغلها المنتخب السعودي بتنظيم بطولة سوبر كلاسيكو في المملكة.

في اللقاء الأول يحل القادسية ضيفاً على الحزم عند الساعة 6:15 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويحتل الحزم المركز العاشر برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد القادسية بالمركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.

وفي اللقاء الثاني يستضيف الوحدة نظيره الفيحاء عند الساعة 6:35 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، حيث يسعى الفيحاء لكسب نقاط المباراة وتغيير موقعه في ترتيب الدوري، خصوصاً بعد تغيير جهازه الفني، إذ يحتل حالياً المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط، بينما يمتلك أصحاب الأرض 9 نقاط في المركز الرابع، وبدون أي خسارة حتى الآن.