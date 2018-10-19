عدد مخالفي نظام الإقامة والعمل يقترب من الاثنين مليون!

المواطن - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 9/ 2/ 1440هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن ضبط 1933212 مخالفًا، منهم 1489214 مخالفًا لنظام الإقامة، و302052 مخالفًا لنظام العمل، و141946 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 32636 شخصًا، 53% منهم يمنيو الجنسية، و44% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1520 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأيضًا بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 2829 شخصًا، وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 747 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 723 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 24 سعوديًّا.

وفي سياق متصل، بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13051 وافدًا مخالفًا، منهم 11330 رجُلًا، و1721 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 315024 مخالفًا، وإحالة 276292 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 337372 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 495251 مخالفًا.