عزت يعرض برنامجه الانتخابي الآسيوي على الرميثي

المواطن - مروة نبيل

بدأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، عادل عزت جولاته لعرض برنامجه الانتخابي لرئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة في الدورة المقبلة.

والتقى عادل عزت رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، محمد خلفان الرميثي، وعرض عليه ملف ترشحه لرئاسة الاتحاد القاري وبرنامجه الانتخابي؛ وما يتضمنه من خطط ومحاور فاعلة.

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الرميثي وعادل عزت، بالإضافة إلى الوفد المرافق له، مساء يوم الأربعاء، في مقر مجلس أبوظبي الرياضي.

وأوضح أن اللقاء شهد بحث سبل التعاون ومناقشة فرص التطوير في منظومة الكرة الآسيوية، والمبادرات الهادفة للارتقاء بمسابقات القارة الصفراء، وانعكاسها الكبير على التجربة الاحترافية التي تعاصرها الاتحادات الوطنية في آسيا.

وأشاد الرميثي خلال اللقاء بالعلاقة المتميزة التي تجمع الإمارات مع مختلف الاتحادات والمؤسسات الرياضية بالعالم، كما أقام على هامش الاستقبال مأدبة عشاء لرئيس الاتحاد السعودي السابق، عادل عزت والوفد المرافق له.

وكان عادل عزت قد تقدم باستقالته من منصبه كرئيس للاتحاد السعودي لكرة القدم، في شهر أغسطس الماضي، لعزمه الترشح لرئاسة الاتحاد القاري للعبة.