عضو الجمعية السعودية للاقتصاد: هذا ما تؤكده اتفاقيات دافوس الصحراء

المواطن - الرياض

أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عبدالله المغلوث، أن اتفاقيات مبادرة مستقبل الاستثمار تعزز قدرة الاقتصاد السعودي، وتؤكد رغبة المستثمرين الأجانب في المشاركة في مشروعات سعودية داخل المملكة؛ لما تتمتع به السعودية من قوة استثمارية واقتصادية.

وأضاف المغلوث، في حواره ببرنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الحضور الدولي الواسع لمنتدى دافوس الصحراء يعكس قناعة عالمية بأن المملكة مستمرة في رؤية 2030 الاقتصادية الإصلاحية.

وكانت مبادرة مستقبل الاستثمار قد افتُتحت فعالياتها صباح اليوم بجلسة حوارية، ناقشت كيف يمكن للاستثمار أن يلهم الإنسانية برؤية موحدة للمستقبل، بمشاركة عدة صناديق استثمارية سيادية من روسيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل قائمة المشاركين الذين سيأتون للمملكة لحضور المبادرة، مجموعة من رؤساء الدول ونخبة من الشخصيات المهمة من مختلف الدول الإفريقية والعربية والآسيوية من ضمنها البحرين والإمارات العربية المتحدة ولبنان وإثيوبيا والغابون والسنغال.