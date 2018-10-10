عضو شورى: بيئة التعليم لا تخدم الطالب أو المعلم

المواطن - الرياض

رأى عضو مجلس الشورى اللواء عبد الهادي العمري أن بيئة التعليم في المملكة لا تخدم الطالب، مشيراً إلى أن بعض المدارس لا يمكن أن يقضي فيها الطلاب يومًا دراسيًا كاملًا.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس اليوم التي ناقش فيها التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/1438هـ، في الجلسة العادية السادسة والخمسين التي عقدها المجلس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وأوصت اللجنة المشكلة لدراسة التقرير وزارة التعليم بتبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين فيما رأت عضو الشورى د. فاطمة القرني أن توصية اللجنة التي تُطالب الوزارة بتبنِّي برنامجٍ وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات لا يمكن أن تتحقق ما لم تتوقف الوزارة عن إطلاق بعض التصريحات والتعميمات التي تنال من مكانة المعلم وتشكك في قدراته ومدى وفائه في القيام برسالة التعليم الجليلة.

من جانبه تساءل د.خالد الدغيثر عن ما تم في مجال خصخصة التعليم العام والعالي ، وعن المستوى العلمي والبيئة التعليمية في ظل التوجه نحو الخصخصة فيما دعا د.عبد الله البلوي إلى منح المجالس في الجامعات المزيد من الفرص للتطوير والتخطيط ، مطالباً بسرعة استقلال الجامعات حفاظاً على تميز التعليم الجامعي .

بدورها طالبت الدكتورة فوزية أبالخيل وزارة التعليم بأن تسارع لتحقيق أهدافها وفقاً لرؤية المملكة 2030، وطالبت بأن تضع الوزارة مؤشراً لقياس إنجازاتها لمبادراتها فيما أكد د.عبد الله السفياني أن عدم تنفيذ وزارة التعليم برامج تحفيزية للمعلمين أسهم في بث روح الإحباط لديهم وتعرضهم لضغوط كبيرة مما يستوجب وضع برامج لدعم وتشجيع المعلمين وتطوير قدراتهم بما يواكب المرحلة.