عقاب رادع لـ6 منشآت صحية تبيع مياهًا محلّاة ملوثة في خميس مشيط

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

وجه رئيس بلدية خميس مشيط، بإغلاق 6 منشآت صحية تُمارس نشاط بيع المياه المحلّاة وإيقافها عن العمل لحين التأكد من سلامة المياه المباعة.

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط، بدر القرني، أن البلدية أجرت دراسة علمية لتحليل المياه المحلاة، حيث شملت الدراسة فحص 41 منشأة تُمارس نشاط تقليل الملوحة وتعبئة المياه، وحيث كشفت النتائج تلوث ١٤% من العينات ببكتيريا coliform و٧٠% منها ملوثة ببكتريا pseudomonas aeruginosa.

ومن جانبه، أكد مساعد رئيس البلدية للخدمات، الدكتور محمد العاوي، أن بكتيريا coliform هي مؤشر قوي لوجود ميكروبات أخرى ضارة في تلك المياه، كذلك وجود نسبة كبيرة من بكتيريا pseudomonas aeruginosa في عينات المياه يدل على عدم قيام أصحاب تلك المحلات بتغيير الفلاتر الخاصة بتنقية المياه، الأمر الذي أدى إلى تجمع المواد العضوية الموجودة في المياه على تلك الفلاتر ونمو تلك الميكروبات.

ولفت رئيس البلدية، الدكتور مسفر الوادعي، إلى أن البلدية اتخذت هذا الإجراء حرصًا منها على صحة وسلامة المستهلك، وأن العمل مستمر في عمل الفحوصات المخبرية للتأكد من سلامة المياه والأغذية المعروضة في المحلات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة ضد المنشآت المخالفة.

وقال: إنه تم تكليف المختصين في البلدية بإلزام أصحاب تلك المنشآت بتغيير الفلاتر الخاصة بتنقية المياه بشكل دوري وحسب مواصفات مرشح المياه، إضافة إلى وضع سجلات خاصة بتغيير وصيانة تلك المرشحات، وذكر أن البلدية ستقوم بمتابعة مستمرة لتلك المنشآت؛ للتأكد من سلامة المياه المباعة.