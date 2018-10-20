عقب أوامر الملك الحاسمة لمعاقبة المتورطين .. السعوديون يغردون: العدل أساس الملك

المواطن - الرياض

العدل أساس الملك ، ومملكة العدل السعودية ، هاشتاقان اجتاحا موقع التدوينات المصغر “تويتر” منذ ساعات الصباح الباكر.

عبَّر السعوديون عن فخرهم بالإجراءات التي اتخذتها المملكة عقب إعلانها لملابسات وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول إثر شجار واشتباك بالأيدي.

وكانت المملكة قد شددت على التزامها بإبراز الحقائق للرأي العام ومحاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة وإحالتهم للمحاكم المختصة بالمملكة.

وفاة خاشقجي:

وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أعلن أن التحقيقات الأولية في القضية قد أظهرت وفاته، وعلى إثرها تم توقيف 18 شخصًا حتى الآن في إطار التحريات من أجل الوصول للحقيقة.

وكشفت نتائج التحقيقات أن المناقشات التي تمت مع المواطن جمال خاشقجي أثناء تواجده في القنصلية لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين خاشقجي، وتفاقم الأمر؛ مما أدى إلى وفاته، لافتة إلى أن المتهمين حاولوا التكتم على ما حدث.

قرارات سريعة:

وعقب نشر تفاصيل الوفاة أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مجموعة من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء وإنهاء خدمة عدد من القيادات والضباط بجهاز الاستخبارات العامة بالبلاد، وإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه، وإنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح وإعفاء مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليف الشايع، من منصبهما، فضلًا عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وإعفاء المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني .

العدل أساس الملك:

اجتاح هاشتاق “مملكة العدل السعودية” و”العدل أساس الملك” تويتر، وانطلق سعوديون وعرب معبرين عن احترامهم وتقديرهم للمملكة وللإجراءات الشفافة التي اتخذتها بغية بلوغ العدالة.

فلا شيء يعلو فوق صوت الحق، ولا أحد أيًّا كان منصبه بعيد عن المحاسبة، نترككم مع التغريدات.