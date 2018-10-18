عقب هطول الأمطار.. العثور على جثة مجهولة الهوية بمحافظة الكامل

المواطن - مكة المكرمة

تبلغت الجهات الأمنية بمكة المكرمة من فرق الدفاع المدني بالعثور على جثة عقب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وكانت فرق الدفاع المدني في المحافظة قد تبلغت من أحد الأشخاص بوجود جثة داخل وادي شرق المحافظة، حيث تم تمرير البلاد لجهات الأمن لمباشرة الحادث.

ومن خلال معاينة الجثة من قبل الجهات الأمنية، اتضح بأنها لشخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر أسمر البشرة، مشيرة إلى احتمال أن تكون الجثة لشخص من الجالية الإفريقية.

وتسلم ملف الحالة مركز شرطة الكامل للبحث والتحري والتحقق عنها، في انتظار إحالة الجثة للجنة الطب الشرعي لتحديد هويتها ومعلوماتها وسبب الوفاة .