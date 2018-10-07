علاج سلبيات الدفاع.. أبرز مهام بيليتش مع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يبدأ المدرب الكرواتي سلافن بيليتش مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال المعسكر الذي سيُقام في الطائف بداية من يوم غد الاثنين، أملًا في تصحيح الأوضاع.

ويسعى بيليتش لعلاج السلبيات التي ظهرت في أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وفي مقدمتها تراجع مستوى لاعبي الدفاع، الذي يُعد أضعف خطوط العميد هذا الموسم.

وسيعمل المدرب الكرواتي على معالجة أخطاء لاعبي الدفاع، وتنظيمه بشكل جيد، من أجل المحافظة على نظافة الشباك لأطول وقت ممكن، للخروج من دوامة النتائج السلبية.

واستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 13 هدفًا خلال 5 مباريات في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون أضعف فريق دفاعيًّا في المسابقة المحلية.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة من التعادل مع الوحدة، وتلقى 4 هزائم، ليُحقق العميد البداية الأسوأ في مسيرته.