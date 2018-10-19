علاقة دينا الشربيني مع عمرو دياب تدخل مرحلة خطيرة

المواطن - سعد العقيل

يبدو أن العلاقة بين دينا الشربيني والفنان المصري عمرو دياب دخلت مرحلة خطيرة ، فبعد الإنكار والظهور على استحياء معًا أو تبرير الصور المشتركة أصبحت العلانية عنوان هذه العلاقة.

عمرو دياب الذي أثار الجدل أكثر من مرة بتبرير ظهور دينا الشربيني إلى جواره طلب منها الصعود على المسرح أثناء مشاركته في إحدى الحفلات وغنى لها أغنية برج الحوت.

دينا الشربيني التي ظهرت قبل عام ونصف العام تقريبا في صورة مع عمرو دياب يلف يده حول خصرها وقال وقتها إنها ضمن فريق عمله الجديد ومنذ ذلك الحين ارتبط اسمها باسم الفنان المصري بشكل وثيق.

بعد عدة أشهر غنى عمرو دياب أغنية برج الحوت وقال المقربون من الموضوع إنه غناها خصيصًا لأجل دينا الشربيني إلا أنه نفى ذلك في حين تؤكد الأيام أنها بالفعل كانت تخصها.

دينا الشربيني سبق لها أن شاركت عمرو دياب الغناء لكن في روسيا حين كان المنتخب المصري يشارك في بطولات كأس العالم حيث صعدت معه على المسرح وغنى لها ” أنا أكتر واحد بيحبك” و”حبيبي يا نور العين”.

والمعروف أن عمرو دياب من مواليد 11 أكتوبر 1961 ويعد واحداً من أشهر المطربين في الوطن العربي، حيث حققت ألبوماته مبيعات هائلة وتُرجم كثير من أغانيه إلى عدد من اللغات أهمها الإنجليزية والروسية والكرواتية والبلغارية والتركية والألبانية والهندية، واليونانية والفرنسية. تميز عمرو دياب بإدخاله آلات جديدة في موسيقاه وابتكار أنواع مختلفة من الأغاني عبر تاريخه.

حصل عمرو دياب على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، مِنها وورلد ميوزيك أورد 7 مرات عن أعلى مبيعات في الشرق الأوسط أعوام 1998 و2002 و2007 و2014. ومن الجدير بالذكر أن العُمر الفني للفنان عمرو دياب يزيد على 30 عاماً منذ ظهور أول ألبوم له “يا طريق” عام 1983 حتى ألبوم “معدي الناس” 2017.

عمرو دياب هو أول مطرب عربي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث سجلت الموسوعة الفنان عمرو دياب كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط.

تزوج عمرو دياب من شيرين رضا وأنجب منها طفلة تُدعى نور، ثم انفصلا وتزوج من زينة عاشور وأنجب مِنها توأماً عبدالله وكنزي وآخر بناته جنى التي رُزق بها في النصف الثاني من عام 2002.