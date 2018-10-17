علماء ودعاة الفلبين: نرفض أي محاولات مسعورة للمساس من مكانة المملكة

المواطن - واس

قال مكتب ديسكوبر اسلام باقيو نيابة عن دعاة وعلماء منطقة شمال جزيرة لوزون ومسلموها في الفلبين، إنهم “بكل صراحة وشجاعة يتضامنون ويقفون مع المملكة العربية السعودية لرفضها التام لأي تهديدات ظالمة أو محاولات مسعورة للمس من مكانتها المرموقة وسيادتها العادلة، لما لها من دور رائد ومحوري في نشر السلام والاستقرار العالميين، ومحاربة الإرهاب بجميع أشكالها”.

ودعا المكتب جميع المسلمين في أنحاء العالم كافة، بأن يقفوا صفًا واحدًا للقيام بواجبهم الديني في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين والتضامن مع المملكة العربية السعودية في مواقفها وسياساتها الحكيمة، ولا نقبل أي موقف حيادي لأن الحياد في هذه القضية تعد جريمة وخيانة لعقيدتنا وقبلتنا، فكلنا سعوديين للدفاع عن عقيدتنا وقبلتنا، ونؤكد أن المملكة روح وجسدها ملياري مسلم، ونحن فداء لأرض الحرمين

الشريفين وقيادتها وشعبها.

وسأل رئيس المجلس الإداري لمكتب ديسكوبر إسلام باقيو الدكتور فاروق سعد الدين عبدالرشيد، الله تعالى أن يحفظ المملكة وقادتها العظماء وشعبها الأبي من كيد الأعداء وشماتة المتربصين ومن شر من فيه شر، مؤكدا أن المملكة ستبقى عزيزة ثابتة رافعة راية التوحيد مرفرفة في السماء، وسيندحر كل من يعاديها شاءوا أم أبوا بإذن الله جل وعلا.