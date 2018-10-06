علميًّا.. هل الأيس كريم المحضّر بالنيتروجين السائل آمن؟

المواطن - الرياض

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الأيس كريم المحضر بواسطة النيتروجين السائل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (أسفل الصاج) آمن، ولا يشكل خطرًا على صحة المستهلك، مشيرةً إلى عدم صحة ما تم تداوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تراكم غاز النيتروجين من خلال الأيس كريم داخل المعدة وصعوبة هضمه.

وأضافت الهيئة، أن النيتروجين غاز طبيعي يشكل حوالي 78% من الهواء الموجود في الغلاف الجوي، وهو غاز خامل عديم اللون والرائحة وغير سام أو قابل للاشتعال، ويمكن تكثيفه (تبريده) إلى درجة حرارة منخفضة ليتحول إلى سائل.

وأشارت إلى أن النيتروجين السائل يتميز بأن درجة غليانه منخفضة جدًّا (-196 درجة مئوية)، ولذلك فإنه بمجرد أن يلامس حرارة الجو يتبخر على الفور، وبسبب برودته العالية يستخدم على نطاق واسع في المجال الطبي، وتحضير الأغذية.

وذكرت الهيئة أن النيتروجين السائل يستخدم في عدد من الصناعات الغذائية، وشاع استخدامه حديثًا في بعض المنشآت الغذائية لتجميد الأغذية وبعض المشروبات، خصوصًا في محلات تحضير الأيس كريم بسبب خاصية التجميد السريع له، مشيرة إلى أن النيتروجين السائل يستخدم من خلال طريقتين، الأولى أسفل سطح صاج ما يؤدي إلى تبريد الصاج بسرعة إلى درجة حرارة منخفضة جدًّا تسهم في تجميد المادة الغذائية (خلطة الأيس كريم) الموضوعة عليه بشكل سريع دون ملامسة النيتروجين مباشرة للمادة الغذائية، في حين أن الطريقة الثانية تتمثل في تعريض المادة الغذائية (الأيس كريم) مباشرة لكمية من غاز النيتروجين المسال للوصول إلى درجة حرارة التجميد المرغوبة.

ونوهت إلى أن النيتروجين السائل يستخدم كمادة تجميد للأغذية، وفي حالة إضافته مباشرة إلى المادة الغذائية فإنه لا يدخل ضمن مكوناتها، إذ يتبخر بسرعة وبشكل كلي قبل أن يصبح الغذاء جاهزًا للاستهلاك، وبالتالي تعتبر المادة الغذائية المجمدة بواسطة النيتروجين السائل آمنة ولا تشكل خطرًا على صحة الإنسان.

وقدمت الغذاء والدواء إرشادات للمنشآت الغذائية عند استخدام النيتروجين السائل، وهي أن يكون النيتروجين السائل المستخدم نقيًّا، وأن يتم التحضير للأغذية في مكان جيد التهوية، وارتداء العاملين ملابس مناسبة، وأن يكون العاملون مدربين ومؤهلين وعلى علم بمخاطر التعامل الخاطئ مع النيتروجين السائل، وأن يتم تطبيق ممارسات التصنيع الجيدة.