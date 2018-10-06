على هامش نهائي كأس زايد.. مباراة استعراضية بين نجوم العرب القدامى

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ عن موافقته على إقامة مباراة استعراضية بين نجوم العرب القدامى على هامش نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

واقترح نجم تونس السابق، زبير بيه، إقامة مباراة استعراضية بين نجوم العرب القدامى على هامش نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، أسوة بما فعله الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من قبل، عندما أقام مباراة استعراضية لنجوم العالم على هامش كونغرس فيفا.

ولاقى اقتراح النجم التونسي على قناة أبو ظبي الرياضية، قبل انطلاق قرعة دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، قبولًا لدى تركي آل الشيخ، الذي أعلن موافقته على إقامة مباراة استعراضية قبل أو بعد نهائي البطولة الذي سيُقام على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.