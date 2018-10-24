على 8 مراحل.. عملية فصل التوأم السيامي شيخة وشموخ غداً

المواطن - واس

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تقرر غداً إجراء عملية فصل التوأم السيامي السعودي شيخة وشموخ بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.

أوضح ذلك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، متوقعاً أن تستغرق العملية الجراحية 12 ساعة تُجرى على 8 مراحل يشارك فيها ما يقارب 30 طبيبًا وأخصائيًا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

وثمّن معاليه اللفتة الكريمة للقيادة الرشيدة التي دأبت على العمل الإنساني النبيل الذي عّم أرجاء المعمورة ، مبينًا أن هذا البرنامج الإنساني خدم 21 دولة في ثلاث قارات ، وستسجل المملكة بإذن الله تعالى النجاح للعملية رقم 46 في فصل التوائم ، سائلا الله أن تكلل هذه العملية بالنجاح وأن يديم على الوطن الرخاء والازدهار.

من جانبه، أفاد رئيس قسم جراحة الأطفال في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض المشرف على حالة التوأمين الدكتور محمد النمشان أن التوأم شيخة وشموخ عمرهما أربعة أشهر ويبلغ وزن كل واحدة منهما 6 كيلوجرامات و ملتصقتان بمنطقة أسفل البطن والحوض, ولكل منهما أطراف سفلية مكتملة وتشتركان في منطقة الحوض وأسفل الجهاز الهضمي وكذلك الجهاز التناسلي والبولي, وتم إجراء الفحوصات الطبية السريرية والأساسية لهن بالمستشفى, مؤكداً أن حالة التوأم شيخة وشموخ مستقرة ولله الحمد بناءً على مؤشراتهما الحيوية.

من جهته رفع معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعمهما غير المحدود للقطاعات الصحية في المملكة وحرصهما على تطويرها لترقى للتطلعات المستقبلية وفقاً لرؤية الوطن الشاملة 2030 م التي تسعى لكل ما فيه الخير للوطن والمواطن في جميع المجالات.

ونوه بحرص ومتابعة صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني لجميع الإجراءات التي تم اتخاذها لاستقبال التوأمين ، مقدماً شكره لسمو وزير الحرس الوطني على دعمه غير المحدود للشؤون الصحية على كافة الأصعدة.