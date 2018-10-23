عمران خان: عانينا من عجز مالي ونحتاج لزيادة الصادرات

المواطن - تصوير: أثير الحربي

ألقى رئيس وزراء باكستان كلمة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي تستضيفه الرياض على مدار ثلاثة أيام.

وقال عمران خان : “نحن عانينا من عجز مالي ونحتاج لزيادة الصادرات، ونأمل الحصول على قروض من الدول الصديقة”.

وأضاف رئيس وزراء باكستان خلال المؤتمر “نحتاج إلى الاحتفاظ باحتياطي العملة”.

وكانت الرياض قد شهدت صباح اليوم، انطلاق فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المبادرة حتى يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر الجاري في مدينة الرياض، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والرياديين والاقتصاديين.

وتستهدف المبادرة في هذا العام إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستسهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة، وبناء شبكة تضم أهم الأطراف المؤثرين في الساحة العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستسهم في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.