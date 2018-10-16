عمرها 105 أعوام .. الجدة تلفظ أنفاسها تحت عصا الحفيد الغليظة

وقالت الشرطة في مالاوي إنه قد تم إلقاء القبض على رجل، قتل جدته البالغة من العمر 105 أعوام، بعد أن اشتبه في ممارستها السحر.

وقام ماتياس جيمس 30 عامًا بضرب جدته إيلينا أندرسون، بعصا خشبية حتى الموت، في منطقة شيرادزولو جنوبي البلاد، بعد اتهامها بممارسة السحر الأسود لجعله غير قادر على الحصول على وظيفة.

وقال يوهانا تاسوانا المتحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، إن جيمس كان ثملاً قبل ذهابه إلى منزل جدته وقتلها يوم الجمعة الماضي.

ويشار إلى أن حالات قتل المسنين بسبب السحر تعتبر مألوفة في دولة مالاوي الأفريقية الفقيرة وكثيرًا ما يتهم الناس بممارسة السحر بسبب النزاعات الشخصية أو النكبات مثل الوفيات الناتجة عن الأمراض أو تلف المحاصيل.