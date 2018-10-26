عمر السومة يُحطم التوقعات

المواطن - مروة نبيل

يواصل عمر السومة التألق في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ ليُحطم الأرقام القياسية واحدًا تلو الآخر.

وتألق السوري عمر السومة بشكل لافت خلال مباراة الأهلي والفتح في الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سجل هدفين ليقود الراقي للفوز بخماسية مقابل هدف.

وحطم عمر السومة التوقعات بشأن تسجيل الأهداف في مباراة الأهلي والفتح الأخيرة، حيث سجل ثنائية في شباك النموذجي، رغم أن طبيعة الفرص التي أُتيحت له في المباراة تُرجح إحرازه لـ0.67 هدف، حيث مبدأ شبكة أوبتا للأهداف المتوقعة.

وأكدت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على صعوبة الفرص التي حصل عليها عمر السومة في مباراة الأهلي والفتح، ووصفت اللاعب السوري بـ”القناص”.

وحقق نجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة، رقمًا مميزًا في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث بات أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في المسابقة المحلية سواء بتسجيل الأهداف أو الصناعة.

ونجح السوري عمر السومة، صاحب الـ29 عامًا، في تسجيل 88 هدفًا في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وصنع 12 آخرين، خلال 89 مباراة خاضها في المسابقة المحلية منذ انضمامه إلى النادي الأهلي موسم 2014/ 2015.

ورفع السوري عمر السومة رصيده التهديفي إلى 4 أهداف في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليعود بقوة إلى المنافسة على لقب الهداف هذا الموسم.