عمر هوساوي: الرباعية خير إعداد لنا قبل الآسيوية

عمر هوساوي: الرباعية خير إعداد لنا قبل الآسيوية

2018/10/10
الساعة 7:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1710
0
طباعة
المواطن - محمد سمعة

أكد اللاعب عمر هوساوي مدافع النصر والمنتخب السعودي أن الأخضر سيقاتل لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة الرباعية والتي تستضيفها المملكة في الفترة الحالية.

وتحدث هوساوي قائلًا: فكرة بطولة سوبر كلاسيكو رائعة للغاية من جميع النواحي، وسنعمل على تحقيق نتائج إيجابية فيها.

وأضاف هوساوي: التألق في البطولة الرباعية سيكون خير إعداد لنا قبل المشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019.

ويذكر أن المنتخب السعودي سيواجه المنتخب البرازيلي يوم الجمعة في اللقاء الأول للأخضر في البطولة الرباعية.

أما المباراة الثانية للمنتخب السعودي، فستكون أمام المنتخب العراقي يوم الاثنين المقبل.

وكان عمر هوساوي شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا ولم ينجح في تقديم الأداء المنتظر منه.

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم