عمر هوساوي: الرباعية خير إعداد لنا قبل الآسيوية

المواطن - محمد سمعة

أكد اللاعب عمر هوساوي مدافع النصر والمنتخب السعودي أن الأخضر سيقاتل لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة الرباعية والتي تستضيفها المملكة في الفترة الحالية.

وتحدث هوساوي قائلًا: فكرة بطولة سوبر كلاسيكو رائعة للغاية من جميع النواحي، وسنعمل على تحقيق نتائج إيجابية فيها.

وأضاف هوساوي: التألق في البطولة الرباعية سيكون خير إعداد لنا قبل المشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019.

ويذكر أن المنتخب السعودي سيواجه المنتخب البرازيلي يوم الجمعة في اللقاء الأول للأخضر في البطولة الرباعية.

أما المباراة الثانية للمنتخب السعودي، فستكون أمام المنتخب العراقي يوم الاثنين المقبل.

وكان عمر هوساوي شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا ولم ينجح في تقديم الأداء المنتظر منه.