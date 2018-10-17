عملات الأسواق الناشئة تهبط إلى أدنى مستوى

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أكد مسح لمديري الصناديق، أجراه بنك أوف أميركا ميريل لينش في أكتوبر، ونشر أمس الثلاثاء، أن عددًا كبيرًا من المستثمرين، يعتقدون أن عملات الأسواق الناشئة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وتحت ضغط قوة الدولار، إضافة إلى الأزمات في تركيا والأرجنتين، تدهورت عملات الأسواق الناشئة هذا العام، وتضررت مؤخرًا من جراء مبيعات مكثفة للأسهم، وهو ما دفع مؤشر إم إس سي آي لعملات الأسواق الناشئة إلى الهبوط 4.5 بالمائة منذ بداية العام و7.4 بالمائة من ذروته التي بلغها في مارس.

وقال 51% من المستثمرين الذين شاركوا في المسح، إنهم يعتقدون أن عملات الأسواق الناشئة دون قيمتها الحقيقية عند أقل تقييم منذ بدء المسح، وفق ما نقلت “رويترز”.

وأوضح ما يزيد عن 20% من المستثمرين، أن الدولار مقوم بأعلى كثيرًا من قيمته الحقيقية في ثاني أعلى قراءة للعملة الأميركية.

وزادت مخصصات أسهم الأسواق الناشئة 15 نقطة مئوية، بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ مارس 2016 في مسح الشهر الماضي.