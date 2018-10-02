عمليتا قلب مفتوح و9 عمليات قسطرة في ثاني أيام رحلة البلسم٣ بتنزانيا

المواطن - الرياض

أوضح المدير التنفيذي للبلسم الدكتور عماد بخاري، أستاذ واستشاري جراحة القلب، أن الفريق الطبي للبلسم في يومه الثاني في دار السلام عاصمة جمهورية تنزانيا الاتحادية، وتحديداً في مركز القلب جاكايا كيكوتي أجرى عمليتي قلب مفتوح لمريضين الأول رجل، يبلغ 65 عاماً، كان يعاني من تضيق في شرايين القلب إضافة إلى ارتجاع شديد في الصمام الأورطي وتوسع في الشريان الأبهر الصاعد، وتم توصيل شرايين تاجية له واستبدال للصمام الأورطي مع تضييق للشريان الأبهر الصاعد.

والثانية لفتاة، تبلغ من العمر 16 عاماً، كانت تعاني من روماتزم في القلب من حوالي ١٠ سنوات؛ أدى إلى تضيق وتهريب في الصمام الميترالي وارتفاع شديد جداً في ضغط الشريان الرئوي وتهريب شديد في الصمام الثلاثي وضعف ملحوظ في نشاط البطين الأيمن، وتم تغيير الصمام الميترالي لها وإصلاح الصمام الثلاثي.

وأضاف الدكتور/راكان ناظر، أستاذ واستشاري جراحة القلب، أن الحالتين كانتا غاية في الصعوبة؛ لقدم معاناتهما مع المرض، والحالتان مستقرتان ولله الحمد.

كما أُجريت ٩ عمليات قسطرة تداخلية علاجية من قِبل الدكتور /وليد الحربي، استشاري جراحة القلب، والدكتور /رحيم قل، استشاري جراحة القلب من الجنسية الباكستانية.

وبهذا تصل عمليات القسطرة التداخلية إلى نهاية مساء يوم أول أمس الأحد لأربع عشرة حالة وجميعها ناجحة بفضل من الله، شاركهم في النجاح دكتور تخدير ومساعد جراح وأخصائيين في تروية القلب وأخصائيين تمريض جراحة القلب.

وقد أعرب البروفيسور/ محمد الجنابي عن إعجابه بالمستوى الرفيع للفريق الطبي وعن شكره وتقديره لما بذلوه من جهود خيرية يبتغون فيها الأجر من الله.

وأوضح له فريق البلسم بأنهم -كسعوديين- فخورون وسعداء لتقديمهم العون والمساعدة لمرضى القلب ولزملائهم في هذا المركز.. وتطلعهم لاستمرار المشاركة مع الفريق المحلي مستقبلاً سواء في أمراض القلب أو في تخصصات أخرى.