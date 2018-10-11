عمل الرياض يضبط 234 مخالفة وينذر 210 منشآت ويطيح بـ57 مخالفاً

المواطن - واس

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات الشريكة، عدداً من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكلاً من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها .

وأسفرت الحملات عن تحرير 234 مخالفة وإنذار 210 منشآت، وضبط 57 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل بتشاليح الحاير والبطحاء با‬لرياض وتم اتخاذ اللازم من قبل الجهات ذات العلاقة .

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة ومحافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، موضحاً أن هذه الحملات قد شملت 3328 منشأة تجارية، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.