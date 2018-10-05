عموري: استعدينا لمباراة الزمالك جيدًا.. وجمهور الهلال لا يحتاج دعوة

المواطن - مروة نبيل

أعرب الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري، عن جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمباراة الزمالك في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عموري خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السوبر السعودي المصري الذي عُقد، اليوم الجمعة: “استعدينا بشكل جيد لمباراة الغد طوال الأسبوع الماضي من خلال التدريبات”.

وتابع نجم المنتخب الإماراتي تصريحاته قائلًا: “مباراة السوبر السعودي المصري فكرة رائعة وإيجابية من المستشار تركي آل الشيخ وتُعزز العلاقات بين البلدين”.

وأضاف عموري: “جمهور الهلال لا يحتاج إلى دعوة أو رسالة، فدائمًا اعتدنا منه التواجد ودعم الفريق.. نلعب في نادٍ كبير يطمح إلى تحقيق كل بطولة يُشارك فيها”.

واختتم عموري تصريحاته قائلًا: “نادي الزمالك نادٍ كبير ويملك قاعدة جماهيرية، ونحن على أتم الاستعداد لملاقاته غدًا”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لملاقاة نظيره الزمالك، مساء يوم غد السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.