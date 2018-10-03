عموري والجماهير العيناوية .. قصة عشق على أبواب الانتهاء

المواطن - مروة نبيل

عموري واحد من أبرز لاعبي كرة القدم الإماراتيين خلال السنوات الماضية، وكسب عشق الجماهير العيناوية بعدما تألق مع الفريق البنفسجي لعدة مواسم.

بزغ نجم عمر عبدالرحمن عموري مع نادي العين الإماراتي، وبات واحدًا من أهم لاعبيه خلال الموسم الأخيرة، حيث لعب بين صفوفه من عام 2008 حتى 2018، ليتوج معه بالعديد من الألقاب المحلية.

ونال عموري ثقة مُحبي نادي العين الإماراتي، وأصبح أيقونة لدى الجماهير تتغنى باسمه وتُسانده في جميع الأوقات، وطالبت ببقائه وعدم رحيله إلى نادي الهلال بداية الموسم الرياضي الحالي، وربطت وجوده في الفريق بالتتويج بالبطولات.

ويبدو أن قصة العشق بين عموري والجماهير العيناوية اقتربت على الانتهاء، بعد تصريحاته مع قناة “دبي” الرياضية، والتي انتقد من خلالها مجلس إدارة النادي الإماراتي، واتهم رئيس شركة العين، غانم الهاجري، بأنه كان ضد استمراره وعرقل احترافه.

ورغم اعتذار عموري، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تصريحاته وتأكيده أن نادي العين ومجلس إدارته وجماهيره في القلب، إلا أن الجماهير العيناوية انقسمت بشأن نجمها المفضل.

ورأت بعض الجماهير على “تويتر”، أن عموري أخطأ في حق إدارة العين وغانم الهاجري بتصريحاته التلفزيونية، التي ستنتقص من شعبيته الجارفة التي يتمتع بها بعد تألقه مع الفريق البنفسجي على مدار 10 سنوات.

على الجانب الآخر، دافع البعض عن عموري وأكدوا أن ما حدث معه قد يحدث مع بعض اللاعبين الآخرين، وطالبوا بمساندة اللاعب خلال الفترة الحالية، خاصة أنه اعتذر عن تصريحاته التي أثارت غضب البعض.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد أبدى استياءه من تصريحات عموري التلفزيونية، وأكد أن ما قاله اللاعب الإماراتي غير مقبول، وطالب نادي الهلال باتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة أنه تجاوز ضد نادي شقيق.