عموري يتواجد في العيادة .. والفرج يؤدي تدريباته بالكرة

المواطن - محمد سمعه

تواجد النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”، لاعب نادي الهلال، مساء اليوم، في مقر النادي من أجل الذهاب إلى العيادة الطبية.

وكان عموري أصيب في مباراة الهلال والشباب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أول أمس؛ مما أدى إلى خروجه من المباراة في شوطها الأول متأثرًا بإصابة تعرض لها في ركبته.

وأجرى اللاعب سلمان الفرج مرانًا بالجري حلو الملعب وأدى تدريبات بالكرة بعدما تعافى من إصابته الأخيرة والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي.

وشارك اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز في تدريبات الهلال، كما طبق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بعض التدريبات المتخصصة للفريق في حالتي الدفاع والهجوم.

سيؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالهلال غدًا مرانًا مُغلقًا؛ استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.