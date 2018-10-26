عموري يشكر الهلاليين

المواطن - مروة نبيل

حرص الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري على شكر زملائه في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والجماهير، بعد دعمه في مباراة الاتحاد بالأمس.

وكتب عموري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أتقدم بالشكر الجزيل لكل الجماهير التي ساندتني وخاصة جمهور الهلال، والشكر موصول لزملائي اللاعبين الذين أهدوني الفوز.. شكرًا لكم”.

ورفعت جماهير الأزرق صورة كبيرة للنجم الإماراتي عموري في الدقيقة 21 من أحداث مباراة الهلال ضد الاتحاد على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وكتب عليها باللغة الإنجليزي “سوف تعود أقوى”.

كما رفع محمد كنو ونجوم الزعيم قميص عموري والذي يحمل رقم 21، بعد تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، قبل أن يحتفل البرازيلي كارلوس إدواردو بهدفه في الدقيقة 94 بنفس طريقة احتفال النجم الإماراتي.

وبعد مباراة الهلال والاتحاد في الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أهدى اللاعبون والمدرب البرتغالي جورجي جيسوس الفوز بثلاثية للإماراتي عموري الذي غاب عن اللقاء، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.