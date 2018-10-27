عواصف رعدية وبروق .. مقاطع توثق أجواء المملكة اليوم

المواطن - الرياض

نشرت الهيئة العامة للأرصاد مقطع فيديو يوثق بعض الظواهر الجوية التي عاشتها المملكة اليوم، والتي شهدت هطولاً كثيفاً للأمطار والبرد؛ ما أدى إلى جريان الأودية والشعاب.

وتوالت تحذيرات الدفاع المدني بشأن التنبيه من الظواهر الجوية التي تشهدها المملكة اليوم وغداً، داعياً الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم المخاطرة والتهور في عبور الأودية وقت جريانها.

تعليمات السلامة

كما أهاب الدفاع المدني بضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة والابتعاد عن مواقع الخطر كالأودية والشعاب والتصرف السليم وقت هطول الأمطار / موضحاً بعض الإرشادات في مثل هذه الحالات وهي عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الغزيرة إلا للضرورة والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات على الطرق خاصة في الطرق الزراعية الخارجية وقت هطول الأمطار خشية الانزلاقات بالإضافة إلى البعد عن المجسمات الجمالية في الطرق والميادين واللوحات الدعائية المعرضة للسقوط وخزانات المياه العلوية والابتعاد عن أسلاك الضغط العالي والأسلاك الكهربائية وأعمدة الإنارة التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي وتجنب الأماكن المرتفعة والمكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال أجهزة الاتصال( الجوال) أثناء البرق وأيضاً الابتعاد عن الأماكن المسقوفة من الهنجر أو الزنك وتكسيات الواجهات الكلادنج والزجاج لأنها معرضة للتطاير وتعرض للإصابة لا سمح الله وكذلك عدم السباحة في المستنقعات المائية ومجاري الأودية وعدم الاقتراب من الأودية أثناء التنزه لأنها عرضه للانزلاق والانجراف وعدم المخاطرة والمجازفة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.

تحرير 50 محتجزًا بمكة

إلى ذلك تمكنت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إنقاذ 30 شخصاً محتجزاً في مواقع مختلفة من العاصمة المقدسة وذلك خلال الأمطار التي هطلت أمس، إلى جانب إخلائها 20 شخصاً داهمتهم السيول في مجموعة استراحات بحي الحسينية جميعهم بصحة جيدة، بمشاركة فريق ساعد التطوعي وذلك في وقت متأخر مساء أمس.

من جانها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وورود توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية مثيرة الأتربة والغبار وذلك خلال اليوم .

تحذير من طقس الغد

من جهة أخرى توقعت الأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية غداً على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق وكذلك على مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الشرقية والرياض.

كما توقعت الأرصاد انخفاضاً في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية على شمال المملكة فيما ستكون الرياح على البحر الأحمر، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة. وفي الخليج العربي ستكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة.

وكانت إدارة التحاليل والتوقعات في الأرصاد حذرت من تقلبات جوية على مناطق المملكة خلال الفترة من مساء يوم الأحد إلى يوم الخميس المقبل.